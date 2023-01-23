『PS4用横置き冷却ファン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 07時 50分に出品され04月16日 07時 50分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PS4用横置き冷却ファン
【商品説明】
・6つの強力ファン! PS4本体だけでなく、その他のハード機、ノートPCにも使える!
・PS4本体を熱から守る! 超静音冷却パッド!
・側面に2口USBポートを搭載!
・大事なハードを瞬間冷却!
・静音設計!
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 31.10 cm
奥行 : 41.40 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7727円
563 入札履歴
終了
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