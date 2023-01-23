『PS4用横置き冷却ファン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 07時 50分に出品され04月16日 07時 50分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PS4用横置き冷却ファン



【商品説明】

・6つの強力ファン! PS4本体だけでなく、その他のハード機、ノートPCにも使える!

・PS4本体を熱から守る! 超静音冷却パッド!

・側面に2口USBポートを搭載!

・大事なハードを瞬間冷却!

・静音設計!



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 31.10 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。