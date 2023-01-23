『KC ミニ鉄琴 8音 SB6000-8K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 14時 47分に出品され04月15日 14時 47分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KC ミニ鉄琴 8音 SB6000-8K



【商品説明】

・バチ2本付属

・ミニ鉄琴 8音

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 26.90 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。