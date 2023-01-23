『DEVICE gear ツールバッグ -ダークブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 05時 22分に出品され05月01日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DEVICE gear ツールバッグ -ダークブラウン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ22.5cmxヨコ26.5cmxマチ8cm

・ポケットの数:6(外側1/内側5)

・収納可能サイズ: B5サイズ収納可能

・留め具の種類: マグネット

・表地: コーディング帆布

・重量:680g



【サイズ】

高さ : 5.59 cm

横幅 : 23.62 cm

奥行 : 30.73 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ DEVICE

gear

ツールバッグ

-ダークブラウン