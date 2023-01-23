『SunFounder Raspberry Pi Pico W スターターキット究極版、 詳細なオンラインチュートリアル、450+アイテム、1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 01時 46分に出品され04月25日 01時 46分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SunFounder Raspberry Pi Pico W スターターキット究極版、 詳細なオンラインチュートリアル、450+アイテム、1



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.11 cm

横幅 : 22.71 cm

奥行 : 28.80 cm

重量 : 830.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。