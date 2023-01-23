『（正規品）ESCO 電動工具 28.6x195mm オーガービット（Nail Eater） エスコ バイク 車 自動車 自転車【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 07時 22分に出品され03月05日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：エスコ / ESCO
商品名：28.6x195mm オーガービット（Nail Eater）
メーカー品番：EA824GW-28.6
JANコード：4518340086425
材質…スチール（熱処理された頑丈なスチール）全長…195mmサイズ…28.6mm六角シャンク…11mm釘の入った木材も貫通します。
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落札価格7727円
723 入札履歴
終了
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