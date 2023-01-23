『（正規品）ESCO 電動工具 28.6x195mm オーガービット（Nail Eater） エスコ バイク 車 自動車 自転車【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 07時 22分に出品され03月05日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：エスコ / ESCO

商品名：28.6x195mm オーガービット（Nail Eater）



メーカー品番：EA824GW-28.6

JANコード：4518340086425



材質…スチール（熱処理された頑丈なスチール）全長…195mmサイズ…28.6mm六角シャンク…11mm釘の入った木材も貫通します。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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