『ダイセイビリヤードキューケース (ブラウン(2×2))【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 01時 24分に出品され04月25日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,726円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ダイセイビリヤードキューケース (ブラウン(2×2))



【商品説明】

・(Size) Body: 31.5 x 3.0 x 3.0 inches (800 x 75 x 75 mm) (not including protruding pockets)， Pockets: Large: 15.7 x 2.6 x 1.5 inches (400 x 65 x 38 mm)， Weight: Approx. 29.9 oz (860 g)

・*Daisei Co.， Ltd. *Store products (signage and mannequin)， survival goods (gun case， military bag)， human body models， etc. We also offer products for corporat



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 91.00 cm

重量 : 1.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。