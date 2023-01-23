『ダイセイビリヤードキューケース (ブラウン(2×2))【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 01時 24分に出品され04月25日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,726円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイセイビリヤードキューケース (ブラウン(2×2))
【商品説明】
・(Size) Body: 31.5 x 3.0 x 3.0 inches (800 x 75 x 75 mm) (not including protruding pockets)， Pockets: Large: 15.7 x 2.6 x 1.5 inches (400 x 65 x 38 mm)， Weight: Approx. 29.9 oz (860 g)
・*Daisei Co.， Ltd. *Store products (signage and mannequin)， survival goods (gun case， military bag)， human body models， etc. We also offer products for corporat
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 91.00 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ダイセイビリヤードキューケース (ブラウン(2×2))
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落札価格7726円
396 入札履歴
終了
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