『2.2kgx３袋ヤングビーナス 別府の湯 お徳用 大袋サイズ 詰め替え用 2.2kgx3袋 別府温泉湯の花エキス配合の入浴剤(4963183【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 39分に出品され03月18日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,726円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2.2kgx３袋ヤングビーナス 別府の湯 お徳用 大袋サイズ 詰め替え用 2.2kgx3袋 別府温泉湯の花エキス配合の入浴剤(4963183
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 6.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7726円
817 入札履歴
終了
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