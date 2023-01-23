『コールマン(Coleman) レジャーシートデラックス サンセット 2000036156【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 53分に出品され03月06日 20時 53分に終了予定です。即決価格は7,726円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) レジャーシートデラックス サンセット 2000036156



【商品説明】

・サイズ:150×100cm

・原産地:中国

・番号:2000036160

・種類:単品

・色:サンセット



【サイズ】

高さ : 16.50 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。