『東芝 CDプレーヤー TY-P2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 24分に出品され04月02日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,726円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東芝 CDプレーヤー TY-P2
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 27.70 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7726円
842 入札履歴
終了
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