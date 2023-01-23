『Real and Functional Analysis (Graduate Texts in Mathematics， 142)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 04時 09分に出品され04月17日 04時 09分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Real and Functional Analysis (Graduate Texts in Mathematics， 142)
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 22.80 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7725円
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終了
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