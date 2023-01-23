『神子島製作所 桃印 18-0角型蒸器 2段29cm 内寸290x290x中段深さ100x水槽の深さ95mm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 34分に出品され03月17日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ:内寸290x290x中段深さ100x水槽の深さ95mm

1段当り御飯の容量:約1.2升

水槽の容量:6.30L

※段数に水槽含みます

IHは100Vと200Vに対応

生産国:日本/新潟県燕市

※サイズ・容量等が商品名に複数記載がある場合や、不明な場合は、ご注文前にお問い合わせください。