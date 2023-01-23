『ナカバヤシ 決裁箱 A4 鍵付き メタリックグレー A4K-1【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 19時 06分に出品され03月04日 19時 06分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナカバヤシ 決裁箱 A4 鍵付き メタリックグレー A4K-1



【商品説明】

・A4サイズ

・シリンダーロック付

・メーカー型番: A4K-1

・本体内寸: W246×D335×H59mm

・本体寸法・重量: W273×D364×H121mm、1.8kg

・材質: スチール・メタリック塗装



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 38.20 cm

重量 : 1.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。