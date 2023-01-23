『エアージョグV ゴールド(金) 25.5cm 特別限定色 6枚コハゼ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 00時 10分に出品され03月20日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エアージョグV ゴールド(金) 25.5cm 特別限定色 6枚コハゼ



【商品説明】

・EVAミッドソールとエアバッグにより、抜群の衝撃吸収性を実現。

・アッパーに特殊な光沢のある生地を使用。

・エアークッションが衝撃を吸収！足、膝、腰への負担が激減。

・地面からの高さ:約21cm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

その他アウトドア用品 タグ エアージョグV

ゴールド(金)

25.5cm

特別限定色

6枚コハゼ