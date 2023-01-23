『武田コーポレーション 液晶テレビ・角度調節・高さ調節・37~70インチ対応 ブラック 66×40×146? 壁寄せTVスタンド N1-KTV【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 08時 06分に出品され05月07日 08時 06分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

武田コーポレーション 液晶テレビ・角度調節・高さ調節・37~70インチ対応 ブラック 66×40×146? 壁寄せTVスタンド N1-KTV



【商品説明】

・DVDプレーヤー、ゲーム機、スピーカーなどが置ける棚付き

・※ご購入前に必ずご確認ください

テレビによっては、取り付けできない機種もございます。

ご購入前にご使用するテレビの仕様をご確認ください。

※ご使用するテレビの取扱説明書をご確認ください。

テレビの取り付け部分はVESA規格に基づき、M5・M6・M8のネジを付属しておりますが、一部のテレビにつきましては、ネジが合わない場合がございます。

その際は、ご使用するテレビに合うネジをご用意ください。

(M4のネジを使用するテレビにはご使用できません。)

・【サイズ】66×40×146? 棚サイズ:26×30



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 77.50 cm

重量 : 16.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。