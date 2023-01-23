『タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 10分に出品され04月21日 02時 10分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06



【商品説明】

・サイズ：約幅86cmx奥行36cmx高さ121cm

・材質：スチール

・色：ブラック

・重量：約5.2kg



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 56.50 cm

奥行 : 89.00 cm

重量 : 6.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。