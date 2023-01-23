『タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 11時 12分に出品され03月19日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 56.50 cm
奥行 : 89.00 cm
重量 : 6.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
¥ 7725
タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
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¥ 7722
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF452-CB 2段タイプ 色はカフェブラウン
¥ 7722
落札価格7725円
740 入札履歴
終了
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