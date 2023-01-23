『seiyishi キャットタワー 突っ張り型 おしゃれ スリム 安定感 260cm つっぱり 大型 爪と ぎ 麻紐 猫タワー ねこ 運動不足【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 20分に出品され03月20日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

seiyishi キャットタワー 突っ張り型 おしゃれ スリム 安定感 260cm つっぱり 大型 爪と ぎ 麻紐 猫タワー ねこ 運動不足



【商品説明】

・【突っ張りタイプのキャットタワー】：2本のポールでしっかり支えるので、元気な猫ちゃんが思う存分遊んでもぐらつきにくい。



【サイズ】

高さ : 26.00 cm

横幅 : 43.60 cm

奥行 : 63.50 cm

重量 : 18.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。