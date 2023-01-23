『UK銀箸C 0339-2030/62-3828-83【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 03時 14分に出品され04月14日 03時 14分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UK銀箸C 0339-2030/62-3828-83
【商品説明】
・全長(mm) : 220
・材質 : 18-8ステンレス，銀メッキ
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7725円
857 入札履歴
終了
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