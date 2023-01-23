『JBL LIVE PRO+ TWS 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ワイヤレス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 34分に出品され03月17日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JBL LIVE PRO+ TWS 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ワイヤレス



【商品説明】

・JBL史上最高のフィット感を追究した 「ショートスティック型」デザイン採用

・上位モデル譲りのハイブリッド型ノイズキャンセリング搭載

・大口径11?ダイナミックドライバーで深みとキレのある低音域を実現

・左右それぞれのイヤホン単体で使用可能な「Dual Connect」機能

・計6つのマイクでノイズキャンセルと、通話や会議にも最適



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。