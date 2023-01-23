『JBL LIVE PRO+ TWS 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ワイヤレス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 34分に出品され03月17日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL LIVE PRO+ TWS 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ワイヤレス
【商品説明】
・JBL史上最高のフィット感を追究した 「ショートスティック型」デザイン採用
・上位モデル譲りのハイブリッド型ノイズキャンセリング搭載
・大口径11?ダイナミックドライバーで深みとキレのある低音域を実現
・左右それぞれのイヤホン単体で使用可能な「Dual Connect」機能
・計6つのマイクでノイズキャンセルと、通話や会議にも最適
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 10.10 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Black Shark JoyBuds Pro日本正規代理店品低遅延 ANCワイヤレスノイズキャンセリング ワイヤレスゲーミングイヤホン B
¥ 7725
Ankbit ワイヤレス ヘッドホン bluetooth ノイズキャンセリング ハイブリッド アクティブ ヘッドフォン 最大90時間連続再生
¥ 7724
Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active パープル 国内
¥ 7724
ONKYO Bluetoothインナーイヤーヘッドホン E200BTB
¥ 7723
GLIDiC TW-6100 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 Tile機能 カナル型 極上のフィット感 IPX5防水規格 ア
¥ 7723
ソニー ワイヤレスイヤホン WI-XB400 / 重低音モデル / bluetooth / AAC対応 / 最大15時間連続再生 2019年
¥ 7723
SUPCASE AirPods Pro ケース 2019 コスモシリーズケース Airpods Pro 用に設計 360° 保護 スタイリッシュ AirPods Proケースカバー Apple AirPods Pro 2019適用
¥ 7722
TDK LoR デュアルドライバーインナーイヤーヘッドホン IE800
¥ 7722
Logicool G ゲーミングヘッドセット G335 ブラック 有線 ステレオ 3.5mm 軽量 222g フリップミュート マイク 2.
¥ 7722
イヤホン KZ ASF有線イヤホンhifi 10BA立体音響平衡電機子専門ハイエンド2 pin取り外し可能ノイズ低減イヤホン (黒、マイク無し)
¥ 7722
イヤホン KZ ASF有線イヤホンhifi 10BA立体音響平衡電機子専門ハイエンド2 pin取り外し可能ノイズ低減イヤホン (黒、マイク無し)
¥ 7722
イヤホン KZ ASF有線イヤホンhifi 10BA立体音響平衡電機子専門ハイエンド2 pin取り外し可能ノイズ低減イヤホン (黒、マイク無し)
¥ 7722
イヤホン KZ ASF有線イヤホンhifi 10BA立体音響平衡電機子専門ハイエンド2 pin取り外し可能ノイズ低減イヤホン (黒、マイク無し)
¥ 7722
audio-technica エアーダイナミック オープン型ヘッドホン ATH-AD500X
¥ 7722
ラディウス radius HP-NHR11 ハイレゾ対応イヤホン : Ne new ear 重低音モデル VOLTシリーズ スタンダードモデ
¥ 7722
ラディウス radius HP-N300BT ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 Ne ULTIMATE Solid aptX
¥ 7722
LYPERTEK PUREPLAY Z5 アクティブノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン 10mmドライバー搭載 Bluetooth
¥ 7722
MS-TW33GN(グリーン×ゴールド) ノイズキャンセリングイヤホン
¥ 7722
落札価格7725円
580 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！