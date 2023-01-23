『Roccat ゲーミングマウス BURST PRO AIR ブラック 軽量光学式ワイヤレス RGB 日本正規代理店品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 48分に出品され03月15日 14時 48分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Roccat ゲーミングマウス BURST PRO AIR ブラック 軽量光学式ワイヤレス RGB 日本正規代理店品
【商品説明】
・ROCCAT Bionic Shell：重さはわずか 81g で、水やホコリに強い Bionic Shell を搭載。4 つの RGB ゾーンによって鮮やかに彩られる。
・ROCCAT Owl-Eye 光学式センサー：ROCCAT のOwl-Eye 光学式センサーが、19K DPI と 400 IPS のトラッキング速度と驚くべき電力効率を実現し、スムーズで正確なトラッキングを体感できます。
・Stellar Wireless + Bluetooth ：ゲーミンググレードの 2.4GHz と様々な用途に使える Bluetooth 5.2 から選択でき、最大 100 時間バッテリーが持続。USB-C 急速充電により、10
【サイズ】
高さ : 5.31 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7725円
187 入札履歴
終了
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