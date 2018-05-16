『Off Brand (オフブランド) プリントキュー PR12-006-A スタンダードメープルシャフト装備 NRPR1204【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 11時 15分に出品され04月15日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,724円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Off Brand (オフブランド) プリントキュー PR12-006-A スタンダードメープルシャフト装備 NRPR1204



【商品説明】

・PR12-006-A

・グリップ : 合皮グリップ

・シャフト : シングル(スタンダードメープル シャフト)

・ジョイントピン : 5/16-18山 フラット

・デザイン : プリントデカール

・本体サイズ :全長 : 147cm(タップ・バンパーゴムを除く)、シャフト : 73.5cm、バット : 73.5cm



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。