『Off Brand (オフブランド) プリントキュー PR12-006-A スタンダードメープルシャフト装備 NRPR1204【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 11時 15分に出品され04月15日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,724円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Off Brand (オフブランド) プリントキュー PR12-006-A スタンダードメープルシャフト装備 NRPR1204
【商品説明】
・PR12-006-A
・グリップ : 合皮グリップ
・シャフト : シングル(スタンダードメープル シャフト)
・ジョイントピン : 5/16-18山 フラット
・デザイン : プリントデカール
・本体サイズ :全長 : 147cm(タップ・バンパーゴムを除く)、シャフト : 73.5cm、バット : 73.5cm
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7724円
151 入札履歴
終了
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