『ダブル・レインボウ~結成40周年記念 山下洋輔トリオ復活祭ライヴ DVD【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 11時 30分に出品され03月07日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,724円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）ダブル・レインボウ~結成40周年記念 山下洋輔トリオ復活祭ライヴ DVD
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書籍の場合ーー経年による使用感や汚れ日ヤケ（稀に書き込みライン引き）等ある場合もありますが、通読の問題はございません。雑誌の付録等はない場合がございます。
DVDの場合ーーレンタル落ちはケースは無くディスクとジャケットのお届けとなることや使用感や汚れ日ヤケ等ある場合もあります。
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落札価格7724円
231 入札履歴
終了
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