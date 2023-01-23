『アウトドアプロダクツ 高収納ヒューズボックスリュック OLG107 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 21分に出品され03月24日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,724円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ 高収納ヒューズボックスリュック OLG107 ブラック



【商品説明】

・タテ48cmxヨコ29cmxマチ16cm

・ポケットの数:10(外側7/内側3)

・重量:760g



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 38.60 cm

奥行 : 55.20 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

高収納ヒューズボックスリュック

OLG107

ブラック