『福井金属工芸 丸ひも クレモナ 径4mm 300m 6511【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 09分に出品され03月21日 02時 09分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カラー:白色

素材:アクリル

入り数:1巻(300m)

金剛打ち

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