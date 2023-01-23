『福井金属工芸 丸ひも クレモナ 径4mm 300m 6511【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 09分に出品され03月21日 02時 09分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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カラー:白色
素材:アクリル
入り数:1巻(300m)
金剛打ち
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落札価格7723円
545 入札履歴
終了
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