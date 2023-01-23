『CONVERSE コンバース バスケット バックパック リュックサック スポーツバッグ C1802010【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 11時 38分に出品され04月11日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 通学やクラブ活動、スポーツジム用とあらゆるシーンに便利なデイパッ



・ファスナー引き手はＣＯＮＶＥＲＳＥの刻印入

・二層式で荷物の仕分けにも便利

・大容量約４０リットルで合宿にも対応







メーカー希望小売価格：11，800円＋税

カラー：1900/ブラック

サイズ：高さ55cm×幅35cm×奥行23cm

容量：約40L

機能：

・Ａ３サイズ対応

・シューズ収納

・バスケットボール収納

・サイドポケット

・吊ポケット

・背面メッシュ仕様

・撥水



※当店とメーカーの在庫を合わせた数を表示しておりますので

稀に欠品する場合もございます。



※配送方法の注意事項

メール便・宅配便について 商品カテゴリ ソフトテニス館 その他 スポーツ バスケットボール バスケ用バッグ バッグ、リュック

商品コード c1802010