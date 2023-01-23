『即納可★ 【ARENA】アリーナ 大きめカラースナップ付き セパレーツ レディース フィットネス水着 LAR8241WE MKPP【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 17時 57分に出品され04月15日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アクアビクスや水中ウォーキングから、少し泳げるようになることを目標にするユーザーに向けた水着。上下が分かれたスタイルから上下がつながったスタイルまで、水中でも動きやすく、着脱のしやすさを兼ね備えたアイテム。３Ｄエンボスのライン効果でウエストスッキリ。めくれにくくて泳ぎやすい大きめカラースナップ付きです。



素材

ダブルエステル（ポリエステル８４％・ポリウレタン１６％）、モク２ＷＡＹ（ポリエステル８５％・ポリウレタン１５％）、フルダルＵＶ（ポリエステル８４％・ポリウレタン１６％）、３Ｄエンボス２ＷＡＹ（ポリエステル８５％・ポリウレタン１５％）



カラー

MKPP



サイズ

XA、XB、XC



特徴

ミドル丈、差し込みフィットパッド、すらっとセパ（美設計＋大きめカラースナップ付き）



原産国

日本または中国（原産国は選べません）