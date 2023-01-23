『即納可★ 【ARENA】アリーナ 大きめカラースナップ付き セパレーツ レディース フィットネス水着 LAR8241WE MKPP【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 17時 57分に出品され04月15日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アクアビクスや水中ウォーキングから、少し泳げるようになることを目標にするユーザーに向けた水着。上下が分かれたスタイルから上下がつながったスタイルまで、水中でも動きやすく、着脱のしやすさを兼ね備えたアイテム。３Ｄエンボスのライン効果でウエストスッキリ。めくれにくくて泳ぎやすい大きめカラースナップ付きです。
素材
ダブルエステル（ポリエステル８４％・ポリウレタン１６％）、モク２ＷＡＹ（ポリエステル８５％・ポリウレタン１５％）、フルダルＵＶ（ポリエステル８４％・ポリウレタン１６％）、３Ｄエンボス２ＷＡＹ（ポリエステル８５％・ポリウレタン１５％）
カラー
MKPP
サイズ
XA、XB、XC
特徴
ミドル丈、差し込みフィットパッド、すらっとセパ（美設計＋大きめカラースナップ付き）
原産国
日本または中国（原産国は選べません）
即納可★ 【ARENA】アリーナ 【差し込みフィットパッド】 大きめカラースナップ付き 袖付きセパレーツ LAR9241WE
¥ 7723
(取寄) ロキシー キッズ ガールズ ホール ハーティッド ロング スリーブ キッズ/ビッグ
¥ 7721
Speedo(スピード) フィットネス水着 Even Lap Kneeskin イーブンラップニースキン 水泳 レディース SFW12050
¥ 7718
ミズノ MIZUNO フィットネス水着 レディース パッド付き STROKE ONE オールインワン(ピースバック) 2023年秋冬モデル N2JGA807
¥ 7715
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¥ 7715
水着 レディース フィットネス セパレート アリーナ 20代 30代 40代 50代 ジム 体型カバー パッド付き 2023年春夏モデル LAR-3248W
¥ 7708
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2023年/秋冬新作 レディース レーシングフィットネス水着 オールインワン mizuno ミズノ [NKPS_NO] N2JGA803
¥ 7707
2023年/秋冬新作 レディース レーシングフィットネス水着 オールインワン mizuno ミズノ [NKPS_NO] N2JGA830
¥ 7707
フィットネス水着 ジム用水着 レディース 30代 40代 セパレート 半袖 3L 4L 5L 15LL 17LL 19LL 体型カバー 50代 60代 ママ 大きい GR2214L-B
¥ 7700
スピード レディース フィットネス水着 セパレート ミドルスパッツ(ミックスアメリカンチェリー・サイズ：O) GW-SFW22215-XA-O 返品種別B
¥ 7700
ミズノ（MIZUNO ）N2JG9860アクアフィットネス用セパレーツ(3点セット／3.5分丈)[レディース]/フィットネス水着/4色
¥ 7700
フィットネス水着 ジム用水着 レディース 30代 40代 セパレート 半袖 3L 15LL 体型カバー 50代 60代 ママ プール ジム 大きい GR2211G
¥ 7700
【SWSALE】arena(アリーナ)店頭展示品 レディースフィットネス水着 ノーマルワンピース 差し込みフィットパット FLA-2920WE BKBU 箱なし 返品不可
¥ 7699
落札価格7723円
888 入札履歴
終了
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