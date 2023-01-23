『[エース] ガーメント St.Michael ムーヴ 45×56×2 機内持ち込み可 2L 45 cm 1kg ライトブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 20時 26分に出品され03月22日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品紹介無料預入受託サイズ(3辺合計158cm以内)※サイズ規定は航空会社や搭乗クラスによって異なります。シンプルで使い易く、冠婚葬祭や出張の時に大活躍のガーメントバッグです。摩耗に強い耐久性のあるポリエステルを採用することで中身の洋服などを保護します。 ブランド紹介鞄の総合メーカー『エース』が手掛けるブランド『St.Michael』です。