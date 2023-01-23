『ポータブル水洗式トイレ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 22時 54分に出品され04月24日 22時 54分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポータブル水洗式トイレ
【商品説明】
・１２リットルの大容量
【サイズ】
高さ : 36.70 cm
横幅 : 39.80 cm
奥行 : 50.20 cm
重量 : 6.23 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7723円
409 入札履歴
終了
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