『Snugpak(スナグパック) TS1 ライナー 寝袋 インナー シュラフ 裏起毛 洗える コンパクト アウトドア キャンプ 英国製 (日本【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 19時 54分に出品され03月24日 19時 54分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Snugpak(スナグパック) TS1 ライナー 寝袋 インナー シュラフ 裏起毛 洗える コンパクト アウトドア キャンプ 英国製 (日本
【商品説明】
・サイズ/収納時 : 直径10×長さ25cm、展開時 : 縦(長さ)215cm・横(周囲)144cm
・材質/ポリエステル(TS1 サーマルスウェード)
・洗濯可/中綿は化学繊維のため丸洗い可能
・重量/320g
【サイズ】
高さ : 9.14 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 21.08 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7723円
525 入札履歴
終了
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