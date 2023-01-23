『Snugpak(スナグパック) TS1 ライナー 寝袋 インナー シュラフ 裏起毛 洗える コンパクト アウトドア キャンプ 英国製 (日本【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 19時 54分に出品され03月24日 19時 54分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Snugpak(スナグパック) TS1 ライナー 寝袋 インナー シュラフ 裏起毛 洗える コンパクト アウトドア キャンプ 英国製 (日本



【商品説明】

・サイズ/収納時 : 直径10×長さ25cm、展開時 : 縦(長さ)215cm・横(周囲)144cm

・材質/ポリエステル(TS1 サーマルスウェード)

・洗濯可/中綿は化学繊維のため丸洗い可能

・重量/320g



【サイズ】

高さ : 9.14 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 21.08 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。