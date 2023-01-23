『レフリック バックパック KNAPSACK OLIVE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 25分に出品され03月31日 05時 25分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レフリック バックパック KNAPSACK OLIVE



【商品説明】

・ストラップの種類: 調整可能

・タテ41cmxヨコ29cmxマチ16.5cm

・ポケットの数:4(外側2/内側2)

・留め具の種類: バックル

・表地: ポリエステル

・重量:370g

CMR-X086STR8G9

【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 36.80 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。