『OUTDOOR PRODUCTS(アウトドア プロダクツ) DAY PACK 452U FUCHSIA(PINK) 452U【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 01時 05分に出品され03月25日 01時 05分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OUTDOOR PRODUCTS(アウトドア プロダクツ) DAY PACK 452U FUCHSIA(PINK) 452U
【商品説明】
・タテ40cmxヨコ32.5cmxマチ13cm
・ポケットの数:1(外側1/内側0)
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: ファスナー
・表地: キャンバス
・重量:310g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 35.80 cm
奥行 : 46.20 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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102 入札履歴
終了
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