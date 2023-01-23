『OUTDOOR PRODUCTS(アウトドア プロダクツ) DAY PACK 452U FUCHSIA(PINK) 452U【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 01時 05分に出品され03月25日 01時 05分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OUTDOOR PRODUCTS(アウトドア プロダクツ) DAY PACK 452U FUCHSIA(PINK) 452U



【商品説明】

・タテ40cmxヨコ32.5cmxマチ13cm

・ポケットの数:1(外側1/内側0)

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: ファスナー

・表地: キャンバス

・重量:310g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 35.80 cm

奥行 : 46.20 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ OUTDOOR

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