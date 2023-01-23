『GEX EXOTERRA レプタイルサークル 爬虫類の運動空間 散歩 運動不足解消 撥水性組立て式 W120×D58×H45cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 14時 19分に出品され03月24日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX EXOTERRA レプタイルサークル 爬虫類の運動空間 散歩 運動不足解消 撥水性組立て式 W120×D58×H45cm



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25.5×4.5×49cm

・本体重量:1.6kg



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 26.30 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 1.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。