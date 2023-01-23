『イザック ショルダーバッグ Polka Dots 薄マチショルダー レディース ワイン【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 20時 54分に出品され03月18日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[イザック] ショルダーバッグ Polka Dots 薄マチショルダー レディース ワイン
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長119cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ17.5cmxヨコ25.5cmxマチ2.5cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:210g
CMR-X08KXRYDB3
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7722円
638 入札履歴
終了
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