『イザック ショルダーバッグ Polka Dots 薄マチショルダー レディース ワイン【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 20時 54分に出品され03月18日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[イザック] ショルダーバッグ Polka Dots 薄マチショルダー レディース ワイン



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長119cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ17.5cmxヨコ25.5cmxマチ2.5cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:210g

CMR-X08KXRYDB3

【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イザック

ショルダーバッグ

Polka

Dots

薄マチショルダー

レディース

ワイン