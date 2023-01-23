『超新星 LIVE 2017 DUAL [DVD]【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 06時 13分に出品され05月05日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介 2017年9月から開催のソンジェ&ユナク2人のライブツアー「超新星LIVE TOUR 2017 ?DUAL?」を収録したLIVE DVDの発売が決定! 本編は、ツアーファイナル9月16日東京・中野サンプラザホール公演の模様を収録したLIVE DVD。 お互い異なる個性を持つソンジェとユナク2人によって創り上げる「超新星」の世界をお楽しみいただけます。 ライブドキュメントブックレットが同梱、ボックス仕様の特殊パッケージに収められている豪華版です。 DVD2枚組+ライブフォトブックレット+特別パッケージ ※予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。
・内容（「Oricon」データベースより） 2017年9月から開催のソンジェ&ユナク2人のライヴ・ツアー「超新星LIVE TOUR 2017 ~DUAL~」を収録したライヴDVD。
Hottest?2PM 1st MUSIC VIDEO COLLECTION & The History?【初回生産限定盤】 [DVD]
¥ 7719
スパイ~愛を守るもの~ Blu-ray BOX1(3枚組/本編2枚+スペシャルディスク1枚)
¥ 7713
ＴＨＥ ２ＰＭ ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ（初回生産限定版）／２ＰＭ
¥ 7700
少女時代 GIRLS GENERATION LOVE&PEACE Japan 3rd Tour [Blu-Ray] (初回限定盤) ブルーレイ【新品未開封】【国内正規品】管理612R
¥ 7700
NCT DREAM／NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM -PREMIUM EDITION-＜2Blu-ray＞20230823
¥ 7700
◇11月14日発送予定◇ SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] JAPAN（2DVD+フォトブック+ポストカード+フォトカード+フォトカードスタンド）特典なし
¥ 7693
K-pop Super Junior - World Tour Super Show 4 (Dvdmu212)
¥ 7686
K-POP DVD 2015-2023 Golden Disk Awards 26枚Set BIGBANG/ EXO/ バンタン/ WANNA ONE/ TWICE/ BLACKPINK/ SEVENTEEN 他 Awards KPOP DVD
¥ 7644
K-POP DVD 2018 KBS/ SBS/ MBC / MAMA/ MELON/ SIRIBADA/ AAA/ GDA/ SMA/ GAON 26枚Set TVXQ/ EXO/ バンタン/ WANNA ONE/ TWICE 他 Awards DVD
¥ 7644
K-POP DVD 2018 KBS/ SBS/ MBC / MAMA/ MELON/ SIRIBADA/ AAA/ GDA/ SMA/ GAON 26枚Set TVXQ/ EXO/ バンタン/ WANNA ONE/ TWICE 他 Awards DVD
¥ 7644
K-POP DVD マヌケたちの刑務所生活 26枚SET -2019.03.16-09.07- 日本語字幕あり SEVENTEEN GOT7 JB IZ*ONE イェナ ユジン 韓国番組 IDOL KPOP DVD
¥ 7644
K-POP DVD マヌケたちの刑務所生活 26枚SET -2019.03.16-09.07- 日本語字幕あり SEVENTEEN GOT7 JB IZ*ONE イェナ ユジン 韓国番組 IDOL KPOP DVD
¥ 7644
K-POP DVD マヌケたちの刑務所生活 26枚SET -2019.03.16-09.07- 日本語字幕あり SEVENTEEN GOT7 JB IZ*ONE イェナ ユジン 韓国番組 IDOL KPOP DVD
¥ 7644
K-POP DVD 2013-2023 Golden Disk Awards 26枚Set BIGBANG/ EXO/ バンタン/ WANNA ONE/ TWICE/ BLACKPINK/ SEVENTEEN 他 Awards KPOP DVD
¥ 7644
K-POP DVD 2018 KBS/ SBS/ MBC / MAMA/ MELON/ SIRIBADA/ AAA/ GDA/ SMA/ GAON 26枚Set TVXQ/ EXO/ バンタン/ WANNA ONE/ TWICE 他 Awards DVD
¥ 7644
K-POP DVD マヌケたちの刑務所生活 26枚SET -2019.03.16-09.07- 日本語字幕あり SEVENTEEN GOT7 JB IZ*ONE イェナ ユジン 韓国番組 IDOL KPOP DVD
¥ 7644
K-POP DVD 2013-2023 Golden Disk Awards 26枚Set BIGBANG/ EXO/ バンタン/ WANNA ONE/ TWICE/ BLACKPINK/ SEVENTEEN 他 Awards KPOP DVD
¥ 7644
K-POP DVD 2013-2023 Golden Disk Awards 26枚Set BIGBANG/ EXO/ WANNA ONE/ TWICE/ BLACKPINK/ SEVENTEEN 他 Awards KPOP DVD
¥ 7644
落札価格7722円
884 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！