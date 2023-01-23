超新星 LIVE 2017 DUAL [DVD]【お歳暮】

商品情報

内容紹介 2017年9月から開催のソンジェ&ユナク2人のライブツアー「超新星LIVE TOUR 2017 ?DUAL?」を収録したLIVE DVDの発売が決定! 本編は、ツアーファイナル9月16日東京・中野サンプラザホール公演の模様を収録したLIVE DVD。 お互い異なる個性を持つソンジェとユナク2人によって創り上げる「超新星」の世界をお楽しみいただけます。 ライブドキュメントブックレットが同梱、ボックス仕様の特殊パッケージに収められている豪華版です。 DVD2枚組+ライブフォトブックレット+特別パッケージ ※予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

・内容（「Oricon」データベースより） 2017年9月から開催のソンジェ&ユナク2人のライヴ・ツアー「超新星LIVE TOUR 2017 ~DUAL~」を収録したライヴDVD。