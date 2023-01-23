『美少女戦士セーラームーン 土萠（ともえ） ほたる 風 コスプレ 衣装 cosplay 服 仮装 変装 ハロウィン クリスマス プレゼント 祭りコスチューム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 19時 20分に出品され03月27日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】新品未使用品

【商品内容】写真通り

【素 材】ポリエステル生地、綿など