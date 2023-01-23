『P最大12倍12/8限定 (取寄) コロンビア キッズ ガールズ ベントン スプリングス フリース (リトル キッズ/ビッグ キッズ) Kids Gum【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 13時 36分に出品され03月16日 13時 36分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Columbia Kids コロンビア キッズ
商品名：Columbia Kids Benton Springs Fleece (Little Kids/Big Kids)
ベントン スプリングス フリース (リトル キッズ/ビッグ キッズ)
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Grape Gum
詳細:ミッドウェイトのフリース加工は、スタンドカラー、フロントジップクロージャー、ラグランロングスリーブ、スリップハンドポケット、ストレートヘムを誇っています。
ポリエステル100％.
洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥
寸法:長さ:58.42cm
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落札価格7721円
339 入札履歴
終了
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