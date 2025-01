P最大12倍12/8限定 (取寄) ムーン アンド バック バイ ハンナ アンダーソン ガールズ ギフト セッツ and【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ブランド:Moon and Back by Hanna Andersson ムーン アンド バック バイ ハンナ アンダーソン

商品名:Moon and Back by Hanna Andersson Gift Sets (Infant)

ギフト セッツ (インファント)

商品状態:新品未使用・並行輸入品

カラー:Heather Gray

詳細:柔らかくて愛らしいムーンアンドバックバイハンナアンダーソンギフトセットは、新しい赤ちゃんを快適で居心地の良い状態に保ちます。

セット内容は帽子、長袖ワンピース、半袖ワンピース、パンツ。

パンツの柔らかな伸縮性ウエスト。

帽子の結び目の詳細。