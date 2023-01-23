『『送料無料6本セット』越乃冬雪花 純米吟醸 720ml×6本 高野酒造 日本酒【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 13時 45分に出品され03月16日 13時 45分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 燗酒コンテストのプレミアム燗酒部門において、

3年連続で金賞を受賞した純米吟醸酒。

まろやかな旨みが感じられる純米吟醸酒です。



産地：新潟県 製造元：高野酒造

精米歩合：60％

度数：15度 日本酒度：+4

容量：720ml 本数：6本

種類：日本酒