『『送料無料6本セット』越乃冬雪花 純米吟醸 720ml×6本 高野酒造 日本酒【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 13時 45分に出品され03月16日 13時 45分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
燗酒コンテストのプレミアム燗酒部門において、
3年連続で金賞を受賞した純米吟醸酒。
まろやかな旨みが感じられる純米吟醸酒です。
産地：新潟県 製造元：高野酒造
精米歩合：60％
度数：15度 日本酒度：+4
容量：720ml 本数：6本
種類：日本酒
妙高 旨口四段仕込 本醸造 1.8Lと越乃寒梅 特撰 吟醸 1.8L と 八海山 普通酒 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7713
宝酒造 松竹梅 白壁蔵 澪 PREMIUM RICH スパークリング清酒 750ml × 1ケース / 6本 日本酒 清酒 11月8日以降のお届け
¥ 7712
越乃寒梅 別撰吟醸 1.8Lと八海山 普通酒 1.8L と 越乃寒梅 灑 純米吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7711
越乃寒梅 灑 純米吟醸 1.8Lと八海山 普通酒 1.8L と 越乃寒梅 別撰吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7711
越乃寒梅 灑 純米吟醸 1.8Lと越乃寒梅 別撰吟醸 1.8L と 八海山 普通酒 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7711
白真弓 どぶろく娘にごりカップ 180ml x 30本 ケース販売 蒲酒造 岐阜県 OKN
¥ 7710
日本酒 白真弓 どぶろく娘にごりカップ 180ml x 30本 ケース販売 蒲酒造 岐阜県
¥ 7710
大山 特別純米酒 アロマ瓶 180ml x 30本 ケース販売 加藤嘉八郎酒造 山形県 OKN
¥ 7710
日本酒 大山 特別純米酒 180ml x 30本 ケース販売 加藤嘉八郎酒造 山形県 送料無料 本州のみ
¥ 7709
日本酒 玉乃光 純米大吟醸 備前雄町100% 300ml x 12本 ケース販売 玉乃光酒造 京都府 送料無料 本州のみ
¥ 7708
玉乃光 純米大吟醸 備前雄町100% 300ml x 12本 ケース販売 送料無料 本州のみ 玉乃光酒造 京都府 OKN
¥ 7708
■■【送料無料・日本酒 飲み比べセット】獺祭＆久保田が入った大ヒット酒 VS ANAファーストクラス採用酒 1800ml×3本セット(北海道・沖縄は送料+990円)
¥ 7707
■■【送料無料・日本酒 飲み比べセット】 獺祭 VS 十四代に味が酷似＆幻のお酒 1800ml×3本セット(北海道・沖縄は送料+990円)
¥ 7707
【12/3、5、7、8はボーナスストア！エントリーでP＋5%！】日本酒 多満自慢 純米無濾過 1800ml 1.8L × 1ケース / 6本 純米酒 石川酒造 既発売
¥ 7703
新政 エクリュ 純米酒 2017 モロッコ地震 復興支援 720ml 日本酒 冬 プレゼント 2023 お歳暮 日本一 あすつく
¥ 7700
日本酒 伯楽星 純米大吟醸 ひかり 専用箱付720ml
¥ 7700
新潟県〈北雪酒造〉北雪 大吟醸 YK-35-1800ml[F2]glm【YHO】_Y171024000131
¥ 7700
鳳凰美田 White Phoenix 純米大吟醸原酒 無濾過本生 1500ml 専用カートン付き ほうおうびでん ホワイトフェニックス
¥ 7700
落札価格7721円
869 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！