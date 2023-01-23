『サッポロ エビスビール 350ml 48本 ビール 送料無料【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 20時 37分に出品され04月10日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名:エビスビール 350ml

セット内容:350ml×48本

商品コメント:

・麦芽100％、長期熟成

・ドイツバイエルン産アロマホップふんだんに使用

・良質のコクと苦味

・アルコール分5％

・ヱビス酵母使用



加工地:日本

原材料:麦芽（外国製造又は国内製造（５％未満））、ホップ

アルコール度数:5%