『サッポロ エビスビール 350ml 48本 ビール 送料無料【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 20時 37分に出品され04月10日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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商品名:エビスビール 350ml
セット内容:350ml×48本
商品コメント:
・麦芽100％、長期熟成
・ドイツバイエルン産アロマホップふんだんに使用
・良質のコクと苦味
・アルコール分5％
・ヱビス酵母使用
加工地:日本
原材料:麦芽（外国製造又は国内製造（５％未満））、ホップ
アルコール度数:5%
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落札価格7721円
45 入札履歴
終了
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