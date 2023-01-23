『ワイヤレスマウス 静音 7色LED 超薄型 マウス 簡単接続 持ち運び便利 (ANGLE-A801)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 37分に出品され03月22日 22時 37分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ワイヤレスマウス 静音 7色LED 超薄型 マウス 簡単接続 持ち運び便利 (ANGLE-A801)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 7.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。