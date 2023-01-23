『カスタマイズできるとっておきのメイクボックス アラベスク レギュラー ピンクベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 47分に出品され04月03日 16時 47分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カスタマイズできるとっておきのメイクボックス アラベスク レギュラー ピンクベージュ



【商品説明】

・カラー：ピンクベージュ、ロイヤルネイビー

・サイズ：幅24.5x奥行18.5x高さ22cm・約1.3kg

・完成品

・材質：本体（外貼り）-合成皮革（PVC）、内貼り-ポリエステル100％（撥水加工）、芯材-紙芯



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 1.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。