『NailRecipe(ネイルレシピ)ネイルダスト 集塵機 ダストコレクター 充電式 コードレス フィルター付 強力吸引力 静音デザイン (マ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 00時 10分に出品され03月20日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[NailRecipe(ネイルレシピ)]ネイルダスト 集塵機 ダストコレクター 充電式 コードレス フィルター付 強力吸引力 静音デザイン (マシン付 本体ホワイト)
【商品説明】
・【LEDライトで手元が明るい！】 手元にＬＥＤランプで明るく照らすので見やすく削り過ぎの防止にもなります。
・【ネイルマシンを接続できる！】 USBの出力ポートが付いているのでネイルマシンの電源も取る事ができます。
・【使い方簡単ダイヤル回すだけ！】 ダイヤルボタンを回すだけでON/OFFを切り替えることができる上に、集塵機の速度も0～4500RPMの間に無階段調整できます！
・【充電式コードレスで使える！】 充電をしておけばコードレスで使えるので場所を選びません！出張ネイルにも便利！６時間充電で２時間は余裕で使
CMR-X092223Z2T
【サイズ】
高さ : 10.90 cm
横幅 : 20.50 cm
奥行 : 41.79 cm
重量 : 1.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7721円
530 入札履歴
終了
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