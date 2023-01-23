NailRecipe(ネイルレシピ)ネイルダスト 集塵機 ダストコレクター 充電式 コードレス フィルター付 強力吸引力 静音デザイン (マ【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

[NailRecipe(ネイルレシピ)]ネイルダスト 集塵機 ダストコレクター 充電式 コードレス フィルター付 強力吸引力 静音デザイン (マシン付 本体ホワイト)



【商品説明】

・【LEDライトで手元が明るい！】 手元にＬＥＤランプで明るく照らすので見やすく削り過ぎの防止にもなります。

・【ネイルマシンを接続できる！】 USBの出力ポートが付いているのでネイルマシンの電源も取る事ができます。

・【使い方簡単ダイヤル回すだけ！】 ダイヤルボタンを回すだけでON/OFFを切り替えることができる上に、集塵機の速度も0～4500RPMの間に無階段調整できます！

・【充電式コードレスで使える！】 充電をしておけばコードレスで使えるので場所を選びません！出張ネイルにも便利！６時間充電で２時間は余裕で使

CMR-X092223Z2T

【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 41.79 cm

重量 : 1.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。