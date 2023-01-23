『シートクーラー クールシート 夏用自動車クッション カーシートカバー 車通気放熱 送風冷風 10枚ファン エアーシート 送風 冷却プレート 通気性優れ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 05時 19分に出品され03月10日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電圧：12V

素材：通気性メッシュ

適応：シガーソケット

規格：120cm*50cm (12V)

ケーブル長さ：120cm

サイズについて：ほとんどの車種に対応しています。

特殊な車種については、カスタマー サービスにご相談ください。

サイズは手作業で計測しておりますので、誤差がある場合がございます、ご了承ください。



電源のソケット、装飾部品の色やデザインなど、生産時期によって、実際の商品が写真と多少異なることがございます。あらかじめご了承くださいませ。



【10個ファンで強力送風】本カーシートは10個ファンが付いてるので、普通より風量が強く、急速に涼しくなれる。お尻から背中まで風が通る快適な環境を与えます。暑い夏には欠かせないクールシート！



特徴：

急速冷却、冷風が直接吹いてくる

僅か3秒で10度まで冷却

3D通気性メッシュ素材

高速回転なのにターボ音が静か

パワフルなのに低消費電力

マッサージ機能効果もあり、運転の疲れを癒す