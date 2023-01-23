『【eFace-V (45粒)×１個】【犬猫】【歯肉に塗布するカプセル入ジェル】【口腔】(イーフェイスV)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 22分に出品され03月05日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 東京医研|TokyoIken|eFace-V(イーフェイスV)|