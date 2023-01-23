シーリングライト LED 調光調色 和風 8畳 リモコン付き 四角 引掛対応 天井照明 和風シーリングライト 寝室 和室 洋室 居間ライト 取付簡単 省エネ 36W【2025年度カレンダ】

商品情報

【基本情報】

照明器具色：写真通り

素材: 原木+アクリル

適用畳数：6-8畳用

定格消費電力：約36W-45W

使用寿命：50000(h)

光源: LED チップ

サイズ：直径45xH13cm



暖色と白色の両色のLEDを1台に内蔵しリモコン操作で

暖色から白色又は両色への切り替えがスライド式で可能です

また 明・暗 の調光も1台のリモコンで同時操作可能です

スタイルは飽きの来ないシンプルなデザインです



外枠の素材は木を使用しております

ニュータイプ和風LED照明をを超特売価格で是非この機会に！



電球は暖色＆白色LED内蔵型です



照明器具は完成品でのお届けで

取付に関しましては引掛けシーリング対応です。



適用範囲：書斎、寝室、レストラン、リビング、廊下、展示室、ホテルの客室

安全を期して不安な方は電気工事店等業者様に御依頼をお勧めいたします。

注意：大型荷物のため、品質不良以外の場合は返品返金不可となります。