『シーリングライト LED 調光調色 和風 8畳 リモコン付き 四角 引掛対応 天井照明 和風シーリングライト 寝室 和室 洋室 居間ライト 取付簡単 省エネ 36W【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 15時 41分に出品され03月09日 15時 41分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【基本情報】
照明器具色：写真通り
素材: 原木+アクリル
適用畳数：6-8畳用
定格消費電力：約36W-45W
使用寿命：50000(h)
光源: LED チップ
サイズ：直径45xH13cm
暖色と白色の両色のLEDを1台に内蔵しリモコン操作で
暖色から白色又は両色への切り替えがスライド式で可能です
また 明・暗 の調光も1台のリモコンで同時操作可能です
スタイルは飽きの来ないシンプルなデザインです
外枠の素材は木を使用しております
ニュータイプ和風LED照明をを超特売価格で是非この機会に！
電球は暖色＆白色LED内蔵型です
照明器具は完成品でのお届けで
取付に関しましては引掛けシーリング対応です。
適用範囲：書斎、寝室、レストラン、リビング、廊下、展示室、ホテルの客室
安全を期して不安な方は電気工事店等業者様に御依頼をお勧めいたします。
注意：大型荷物のため、品質不良以外の場合は返品返金不可となります。
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 電球色 ブラックコーン ERD7104B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm ブラックコーン ERD7102B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 広角配光 電球色 白コーン ERD7128W+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 電球色白コーン ERD7775W+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 電球色 ブラックコーン ERD7107B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 電球色 白コーン ERD7121W+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm ブラックコーン ERD7105B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 広角配光 鏡面マットコーン・白枠 ERD7095W+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 鏡面マットコーン・黒枠 ERD7088B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 広角配光 電球色鏡面マットコーン・黒枠 ERD7772B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 広角配光 電球色鏡面マットコーン・白枠 ERD7772W+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 温白色 鏡面マットコーン・黒枠 ERD7092B+FX-449N
¥ 7711
【LEKR416693N-LS9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 非調光 埋込形 システムアップW150 一般タイプ
¥ 7710
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 5200lm 昼白色 MY-V450361/NAHTN
¥ 7710
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付き 4000lm 温白色 MY-B440335S/WWAHTN
¥ 7710
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付き 4000lm 白色 MY-B440335S/WAHTN
¥ 7710
パナソニック Dスタイル 非常用照明器具 ライトバー 40形 4000lm 2灯相当 昼白色 NNL4405GNLE9
¥ 7705
パナソニック 軒下用LEDダウンライト 60?250形 φ100 ホワイト 広角 白色 NDW27301W
¥ 7703
落札価格7721円
193 入札履歴
終了
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