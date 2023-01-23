『URBAN ARMOR GEAR Surface Laptop4/3/2/1（13.5インチ）用耐衝撃ケース PLASMA アイス 日本正規【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 12時 52分に出品され04月09日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

URBAN ARMOR GEAR Surface Laptop4/3/2/1（13.5インチ）用耐衝撃ケース PLASMA アイス 日本正規



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 34.70 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。