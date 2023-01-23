『Panasonic カオスバッテリー アイドリングストップ車用 N-M65/A4 トラック 車 自動車 乗用車 バッテリー パナソニック 大容量 CAOS 大型 軽トラ【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 20時 05分に出品され04月19日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,720円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明

[メーカー]パナソニック

[品番]N-M65/A4

[製品保証]2年

[端子位置]L

[5時間率容量]36Ah

[普通充電電流]3.0A

[最大外形寸法]総高227×箱高203×幅129×長さ197mm※1

[電池質量]11.0kg

[取っ手]樹脂取っ手

[液栓種類]フラット+※2

カテゴリ 車、バイク、自転車

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