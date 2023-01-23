『led蛍光灯 40w 120cm 120 40形 蛍光灯 40w形 led 直管 40型 40 ラピッド式 ラピッドスタート ラピッド ラピ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 42分に出品され03月28日 05時 42分に終了予定です。即決価格は7,720円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

led蛍光灯 40w 120cm 120 40形 蛍光灯 40w形 led 直管 40型 40 ラピッド式 ラピッドスタート ラピッド ラピッドスタート形工事不要 40形直型管 ラピッド式工事不要 天井照明 5500K 昼白色 5本

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※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】

・【スペック】商品サイズ (cm) φ 26 × L1198mm 定格消費電力 24W 電圧 100V 50/60Hz ランプ設計寿命 約40000時間 広い照射角 170度 昼白色 5500K 全光束 2200LM

・【注意事項】 屋外及び密閉



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 123.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。