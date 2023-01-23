『led蛍光灯 40w 120cm 120 40形 蛍光灯 40w形 led 直管 40型 40 ラピッド式 ラピッドスタート ラピッド ラピ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 42分に出品され03月28日 05時 42分に終了予定です。即決価格は7,720円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
led蛍光灯 40w 120cm 120 40形 蛍光灯 40w形 led 直管 40型 40 ラピッド式 ラピッドスタート ラピッド ラピッドスタート形工事不要 40形直型管 ラピッド式工事不要 天井照明 5500K 昼白色 5本
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・【スペック】商品サイズ (cm) φ 26 × L1198mm 定格消費電力 24W 電圧 100V 50/60Hz ランプ設計寿命 約40000時間 広い照射角 170度 昼白色 5500K 全光束 2200LM
・【注意事項】 屋外及び密閉
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 123.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7720円
686 入札履歴
終了
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