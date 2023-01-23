『Anker Soundcore Life P3 ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0 完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.0対応 / ワイヤレス充電対応/ウルトラノイズキャンセリング【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 12時 48分に出品され05月07日 12時 48分に終了予定です。即決価格は7,720円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：コーラルレッド
ウルトラノイズキャンセリング：周囲の環境に応じて3つのノイズキャンセリングモードから選択が可能です。交通機関モードは乗り物のエンジン音を最小限に抑え、屋外モードは車の走行音や風の音を、屋内モードは周囲の会話や足音などの騒音を低減します。
充実のアプリ機能に対応：Soundcoreアプリ上で、ノイズキャンセリングモードの選択やイコライザー設定をカスタマイズすることができます。またゲームプレイ時に臨場感あるサウンドを楽しめる「ゲーミングモード」に加え、部屋の中でイヤホンを見失ってしまった際にBluetoothの接続可能範囲にイヤホンがあれば、アプリからイヤホンの音を鳴らして場所を知らせる「イヤホンを探す」等の新機能にも対応しています。(※PC接続時はSoundcoreアプリおよびゲーミングモード等のアプリ機能は利用できません)
クリアな音声通話：Soundcore Life P3は、ノイズリダクション機能を搭載した6つのマイク 各イヤホンに3つ により、WEB会議や電話の相手にあなたの音声をよりクリアに伝えます。
最大35時間の長時間再生：イヤホン本体が満充電の状態で最大7時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大35時間の
JVC HA-S88BN ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth・NFC対応 連続27時間再生 有線接続対応 ハンズフリー通話用
¥ 7719
パナソニック(Panasonic) ブラケットライト LGW85004YZ プラチナメタリック 本体: 高さ17.0cm 本体: 幅17.0cm
¥ 7718
パナソニック Bluetooth対応 カナル型ワイヤレスイヤホン 防滴仕様 スポーツ向け ブラック RP-BTS30-K
¥ 7718
JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ティール JBLREFMINI2T
¥ 7718
SIVGA M200 ポータブル 有線イヤホン マイク付きリモコン 3.5mmジャック
¥ 7718
HIP SHOT ヒップショット ベース用ペグ HB6L-1/2 Lollypop Key Ultralite Bass Side Blac
¥ 7718
国内正規品 MONTREUX キャパシター Retrovibe Cap “G59”
¥ 7718
DAddario ダダリオ 5弦ベース弦 EPS170-5
¥ 7718
NICEHCK Youth青春 ダイナミックドライバー1基 カナル型イヤホン 8.8mmベリリウムメッキ振動板 アルミニウム筐体 0.78m
¥ 7718
NICEHCK Youth青春 ダイナミックドライバー1基 カナル型イヤホン 8.8mmベリリウムメッキ振動板 アルミニウム筐体 0.78m
¥ 7718
NICEHCK Youth青春 ダイナミックドライバー1基 カナル型イヤホン 8.8mmベリリウムメッキ振動板 アルミニウム筐体 0.78m
¥ 7718
JVCケンウッド Victor ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け イヤーフック 最大
¥ 7718
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¥ 7718
JVCケンウッド Victor HA-NP35T ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがないイヤホン ながら聴き テレワーク
¥ 7718
JVCケンウッド Victor HA-NP35T ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがないイヤホン ながら聴き テレワーク
¥ 7718
パナソニック(Panasonic) ブラケットライト LGW85006Z 本体: 高さ24.1cm 本体: 幅24.1cm
¥ 7718
パナソニック(Panasonic) ブラケットライト LGW85006Z 本体: 高さ24.1cm 本体: 幅24.1cm
¥ 7718
パナソニック(Panasonic) ブラケットライト LGW85006Z 本体: 高さ24.1cm 本体: 幅24.1cm
¥ 7718
落札価格7720円
487 入札履歴
終了
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