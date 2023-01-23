アイホン ハンズフリードアホン1・1 増設親機 白 幅82×高210×奥40mm WA-1M-T【新年の贈り物】

商品情報

当店は紙での領収書の発行は行っておりません

初期不良は、1週間以内にご連絡下さい。それ以降の対応は出来ませんので、ご注意下さい。

初期不良以外の故障は、メーカーにお問合せ下さい。





【商品概要】

電源直結式

サイズ:巾82mm×高210mm×奥40mm

※親機どうしの呼出・通話はできません。



【商品説明】

親機(AC直結式)



【商品詳細】

ブランド：アイホン

商品名：アイホン ハンズフリードアホン1・1 増設親機 白 幅82×高210×奥40mm WA-1M-T

製造元：アイホン

商品番号：WA-1M-T

色：ホワイト



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