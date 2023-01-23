『アイホン ハンズフリードアホン1・1 増設親機 白 幅82×高210×奥40mm WA-1M-T【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 10分に出品され03月31日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,720円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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初期不良は、1週間以内にご連絡下さい。それ以降の対応は出来ませんので、ご注意下さい。
初期不良以外の故障は、メーカーにお問合せ下さい。
【商品概要】
電源直結式
サイズ:巾82mm×高210mm×奥40mm
※親機どうしの呼出・通話はできません。
【商品説明】
親機(AC直結式)
【商品詳細】
ブランド：アイホン
商品名：アイホン ハンズフリードアホン1・1 増設親機 白 幅82×高210×奥40mm WA-1M-T
製造元：アイホン
商品番号：WA-1M-T
色：ホワイト
【当店からの連絡】
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落札価格7720円
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終了
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